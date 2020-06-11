مجلس شباب «الخارجية» ونظيره الروسي يناقشان مستقبل الدبلوماسية بعد «كوفيد 19»

الخميس 11 يونيو 2020

عقد مجلس شباب وزارة الخارجية والتعاون الدولي، بالتعاون مع مجلس الشباب الدبلوماسي في وزارة خارجية الاتحاد الروسي، حلقة شبابية عن بُعد بعنوان «مستقبل الدبلوماسية ما بعد كوفيد 19»، استضاف خلالها معضد حارب مغير الخييلي سفير الدولة لدى جمهورية روسيا الاتحادية وسيرجي كوزنيتسوف سفير جمهورية روسيا الاتحادية لدى الدولة،



بمشاركة عدد من أعضاء مجلس شباب وزارة الخارجية والتعاون الدولي ومجلس الشباب الدبلوماسي في وزارة خارجية الاتحاد الروسي.

وقدم الحلقة كل من أحمد بورحيمة عضو مجلس شباب وزارة الخارجية والتعاون الدولي، رئيس قسم الشؤون الاقتصادية الأوروبية في وزارة الخارجية والتعاون الدولي، وفيرا بافلوفا، عضو مجلس الشباب الدبلوماسي في وزارة خارجية الاتحاد الروسي، سكرتير ثالث في إدارة دعم المعلومات.

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وقال معضد حارب الخييلي خلال الحلقة إن لا أحد منا كان يتصور أن العالم سوف يمر في مرحلة مثل هذه التي نعيشها اليوم معتبراً أن البشرية ستنجح في إبراز أجمل ما في قيم الأخوة والتعاون والتضامن، وأن هذا الزائر المجهول والثقيل (كوفيد 19) جاء ليكشف لنا عن وجه آخر ولربما يأتي بنهاية المفاهيم التي سادت لعقود.

وأضاف أن المرونة هي السمة الأساسية التي يجب أن يمتلكها الدبلوماسي، حيث تبين اليوم أن التكيف يبقى شعاراً لدبلوماسية قادرة على التفاعل مع الحقائق الجديدة، لدبلوماسية استباقية تحسن توجيه أساليب عملها وأهدافه في منطق التوازنات العالمية، لافتاً إلى أنه على الدبلوماسي إعادة التفكير في مفهوم «التفاعل الدولي» في كافة الروابط المعنية، سواء كانت بشرية أو سياسية أو اقتصادية أو ثقافية أو قانونية أو علمية أو غير ذلك.

ومن جانبه، أكّد سيرجي كوزنيتسوف أن «روسيا ودولة الإمارات متحدتان في نهج مكافحة (كوفيد 19) والتعامل بفاعلية مع التحديات الحالية».

وأضاف: «تواصل بلداننا التعاون بنشاط في العديد من المجالات وتحقيق إمكانات العلاقات الثنائية المبنية على الثقة والمصالح المشتركة والاحترام».