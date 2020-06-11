استقالات بصفوف "الحركة القومية" تهدد تحالف الرئيس التركي

الخميس 11 يونيو 2020

شهد حزب الحركة القومية التركي، الأربعاء، عددًا من الاستقالات والانشقاقات، بسبب رفضهم للتحالف مع حزب العدالة والتنمية الحاكم بزعامة الرئيس رجب طيب أردوغان، وفقا للعين.



وبحسب صحيفة "جمهورييت" المعارضة، فإن منظمات تابعة لحزب الحركة القومية تشهد بعض التحركات خلال الآونة الأخيرة، بعد إعلان يلماز غوتش، رئيس فرع الحزب في قضاء سَرين حصار التابع لولاية دنيزلي (غرب) استقالته من الحزب، وفعل الأمر نفسه عضو مجلس إدارة مقاطعة بولدان بالولاية نفسها، مليح بيوك دَرَه.

وشهدت مدينة قهرمان مرعش، عاصمة ولاية تحمل الاسم نفسه، وسط البلاد، عددًا من الاستقالات في صفوف الحركة القومية، حيث تقدم رئيس فرع الحزب بقضاء "أون إيكي شباط"، مفيد دال، باستقالته هو الآخر من الحزب.

وتقدم رئيس فرع الحزب بمقاطعة "أفشين" التابعة لنفس المدينة، أرصال قوتش، باستقالته بعد 5 سنوات من شغله منصبه.

وأشارت مصادر داخل الحزب إلى أن السبب وراء تلك الموجة الكبيرة من الاستقالات هو التحالف مع حزب العدالة والتنمية الذي مازال غير مقبول لدى قطاع عريض من قاعدة الحزب.

ويشكل حزبا العدالة والتنمية، والحركة القومية، معًا تحالفًا يسمى "الجمهور" خاضا به معًا آخر انتخابات تشريعية ومحلية شهدتها البلاد.

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لكن على ما يبدو أن مصير هذا التحالف سيكون الفشل لا سيما في ظل الضغوط السياسية التي يتعرض لها الحزبان، والمتمثلة في الاستقالات والانشقاقات المتوالية.

تأتي هذه الانشقاقات على خلفية فشل التحالف في تلبية تطلعات قاعدته الانتخابية بشكل خاص، وانتشال تركيا من أزماتها بشكل عام، في ظل السياسات الفاشلة التي يتبناها حزب العدالة والتنمية.

ويقول أعضاء بالحركة القومية إن نواب العدالة والتنمية يستغل حزبهم في البرلمان من أجل تمرير القوانين التي يريدها.

وتعيش تركيا على وقع سلسلة من الأزمات في كافة المجالات، ولا سيما الاقتصادية منها، أسفرت عن تردي الأوضاع كافة، وازدياد معدلات الفقر والتضخم والبطالة.

ودفعت كل هذه التطورات المعارضة التركية إلى التنبؤ بنهاية حقبة أردوغان في أول استحقاق انتخابي محتمل، لا سيما أن كافة استطلاعات الرأي تؤكد هذا التوجه، إذا تشير إلى تدني شعبية الحزب الحاكم بشكل غير مسبوق.

وأدى هذا التدهور إلى صدامات داخل الحزب الحاكم أيضًا تمخض عنها تقديم العديد من أعضائه، بينهم قادة بارزون، استقالاتهم والاتجاه لتأسيس كيانات سياسية جديدة لمنافسة النظام؛ ولعل أبرز من استقالوا عن الحزب، داود أوغلو، وباباجان.

وإلى جانب الانشقاقات التي تتم بشكل يومي تقريبًا في صفوف الحزب، بعد أن أيقن المنشقون أن الحزب ليس لديه الجديد ليقدمه على الساحة السياسية بعد أن استنفذ جميع الفرص التي أتيحت له لانتشال البلاد من كبوتها لكنه فشل في ظل سياسات لا تلبي مطالب الشارع.