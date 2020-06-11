شكرا لقرائتكم خبر عن الصين تطلق قمرا صناعيا جديدا.. تعرف على أهدافه والان نبدء بالتفاصيل

أطلقت الصين قمرًا صناعيًا اليوم من مركز تايوان لإطلاق الأقمار الصناعية في مقاطعة شنشي شمالي البلاد، لرصد بيئة المحيطات.

وذكرت مصلحة الدولة الصينية للفضاء أن القمر الصناعي من طراز (إتش واي-1دي) أُطلق على متن صاروخ من طراز (لونج مارش-2سي) الساعة 2:31 صباحًا بالتوقيت المحلي لبكين، إذ سيشكل القمر الصناعي الجديد، مع القمر الصناعي من طراز (إتش واي-1سي) الذي أطلق في سبتمبر 2018، أول مجموعة أقمار صناعية صينية مخصصة للخدمات البحرية المدنية، مع تعزيز بيانات رصد المحيطات حاليًا.

ويعد القمر الصناعي (إتش واي-1دي) رابع قمر صناعي للاستشعار عن بعد لرصد المحيطات في الصين، وسيقوم القمر عبر ماسح ضوئي بمراقبة لون المحيطات عالميا وقياس درجة حرارة سطح البحار كل يوم بدقة مكانية تبلغ 1ر1 كم، مع توفير بيانات للتعامل مع تغير المناخ العالمي وبناء حضارة إيكولوجية.

كما تم تزويد القمر الصناعي أيضا بنظام تعرف تلقائي للسفن، وسوف يسهم بجانب الأقمار الأخرى في تيسير الوقاية من الكوارث البحرية والتخفيف من حدتها، فضلا عن الاستخدام المستدام للموارد البحرية والإنذار المبكر وحماية البيئة، وتحسين قدرات الصين في مراقبة لون المحيط والموارد الساحلية والبيئة الإيكولوجية، وزيادة الدعم للأرصاد الجوية والزراعة والحفاظ على المياه والنقل.