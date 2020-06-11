شكرا لقرائتكم خبر عن أمريكا تكسر حاجز المليونين إصابة بـ"كوفيد-19" والان نبدء بالتفاصيل

ذكرت جامعة جونز هوبكنز الأمريكية ليل الأربعاء/الخميس (بالتوقيت المحلي) أن حصيلة الإصابات بفيروس كورونا في الولايات المتحدة تخطت مليوني شخص.

وتتصدر الولايات المتحدة العالم حتى الآن في عدد الإصابات بالفيروس، وتأتي بعدها البرازيل وروسيا وبريطانيا، وجميعها سجلت أقل من مليون إصابة مؤكدة.

ويأتي هذا التطور وسط مخاوف من حدوث موجة ثانية من الإصابات بالفيروس، حيث تقوم الولايات المتحدة بإعادة فتح اقتصادها، وذلك إلى جانب استمرار المظاهرات المناهضة للعنصرية واقتراب الأشخاص المشاركين في تلك المظاهرات من بعضهم البعض بشكل كبير.

وتوفي أكثر من 112 ألف أمريكي جراء الإصابة بالفيروس منذ بداية تفشيه، بحسب الجامعة.