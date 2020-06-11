شكرا لقرائتكم خبر عن تايلاند: لا إصابات أو وفيات جديدة بكورونا والان نبدء بالتفاصيل

أعلنت تايلاند اليوم الخميس عدم تسجيل إصابات أو وفيات بفيروس كورونا، ليستقر بذلك إجمالي حالات الإصابة المؤكدة عند 3125 ويظل عدد الوفيات 58.

وهذه هي المرة الأولى في نحو ثلاثة أسابيع التي لم يجر فيها الإبلاغ عن حالات جديدة واليوم السابع عشر دون انتقال محلي للفيروس. فجميع الإصابات الحديثة تم اكتشافها في الحجر الصحي لمواطنين تايلانديين عائدين من مدغشقر وباكستان والهند.

وقالت بابنرابا يونجتراكول، وهي متحدثة باسم مركز إدارة كوفيد-19 التابع للحكومة، إن هناك 2987 مريضا تعافوا.