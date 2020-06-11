شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الإمارات: الثقة بإجراءات احتواء كورونا تسرع وتيرة عودة الموظفين والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 11 يونيو 2020

متابعات_ الخليج 365

تسارعت وتيرة عودة موظفي الجهات الاتحادية والمحلية في دولة الإمارات لمقار العمل وفق ضوابط وإجراءات محكمة، وهو ما يعكس حجم الثقة بإجراءات احتواء فيروس كورونا المستجد "كوفيد19" .



وشهدت خطط عودة الموظفين إلى مقار عملهم خطوات متدرجة راعت المعايير الصحية والمعطيات المتوفرة وأفضل الإجراءات الكفيلة بضمان سلامة الموظفين ضمن أدلة استرشادية وبروتوكولات تضمنت قواعد وتعليمات صحية واضحة ومحكمة راعت كافة الاشتراطات والإجراءات الواجب اتباعها من قبل جهات العمل والموظفين.

وأصدرت الجهات المعنية في دولة الإمارات مجموعة من البروتوكولات والأدلة الاسترشادية التي يضمن الالتزام بقواعدها حماية الموظفين.

وفي هذا الإطار أعدت الهيئة الاتحادية للموارد البشرية دليلا استرشاديا يساعد الوزارات والجهات الاتحادية المعنية فـي توفير أعلى معايير واشتراطات الصحة والسلامة المهنية لموظفيها ومتعامليها على حد سـواء.

ويهدف الدليل الاسترشادي بشـأن بيئـة العمـل المكتبيـة و العـودة لمقرات العمـل فـي ظـل الظروف الطارئة إلى توفير الإرشادات اللازمة لضمان صحة وسلامة الموظفين والمتعاملين و توفيـر بيئات وأماكـن عمـل تراعي أفضـل وأعلى معايير الصحة والسلامة المهنيـة، إضافة إلى التأكد من توفير الدعم النفسي والمعنوي للموظفين وتهيئتهم للعمل.

وأكد الدليل أهمية تدريب الموظفين على ممارسات السلامة أثناء التنقل من خلال ارتداء الكمامات في الأماكن العامة، وتجنب الخروج في ساعات الذروة، وتزويد الموظفيـن بالمواد المعقمة لاستخدامها فـي وسـائل النقـل العـام، والالتزام بالتعليمات الصـادرة مـن إدارة المبانـي فيمـا يتعلق باستخدام مواقف السيارات بناء على عدد الموظفين الموجودين في المبنى.

وأكد الدليل على أهمية تطبيق إجراءات تنظيم عملية الدخول لمقرات العمل وضرورة المحافظة على التباعد الجسدي لمسافة " 2 متر " بين الأشخاص، وتوفير كافة الاشتراطات لمنع الازدحام، وعـدم اسـتخدام جهـاز البصمـة لتثبيـت الحضور والانصراف حتـى اشـعار آخــر.

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كما أشار إلى قيـاس درجـة حـرارة الداخليـن إلـى جهـة العمـل مـن موظفيـن أو متعامليـن وفـق الإرشادات والأدوات الصحيـة المعتمـدة مـن الجهـات الصحيـة الرسـمية فـي الدولـة.

وحدد الدليل مجموعة من الضوابط خلال العمل ومن أبرزها تشجيع خيارات العمل المرنة، والتنظيف الشامل، ومراعاة السعة الاستيعابية للمكاتب والمرافق، وتقنين دخول الزوار والموردين، وتقليل الاتصال المباشر وتوزيع نطاقات العمل.

لافتا إلى ضوابط أخرى من أهمها رصد المتغيرات الصحية للموظفين بصورة دورية، وتقليل التكدس على أسطح المكاتب، واستخدام الحواجز الوقائية، واتمام المعاملات المالية إلكترونيا، إضافة إلى الإبلاغ الفوري عند الاشتباه بالإصابة.

وعلى المستوى المحلي، أصدر مركز أبوظبي للصحة العامة قواعد إرشادية للعودة إلى عمل خلال جائحة كورونا تضمنت قائمة من الاشتراطات الصحية والوقائية.

بدورها وزعت دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي بروتوكول العودة للعمل على جميع دوائر حكومة دبي للاسترشاد بما جاء فيه من إرشادات وإجراءات احترازية لسلامة الموظفين والمتعاملين، تتماشى مع أفضل الممارسات والمعايير العالمية المتبعة في الأنظمة المماثلة.

وحرصت الإمارات على توفير أكبر قدر من فحوصات "كوفيد 19" للموظفين قبل المباشرة في العودة إلى أماكن العمل، حيث واصلت مراكز المسح الوطني في مختلف إمارات الدولة تكثيف عمليات الفحص خلال الأشهر الماضية وفق إجراءات اتسمت بالسهولة والسرعة.

وعمدت العديد من الجهات الحكومية والرسمية بالتعاون مع الجهات الصحية المعنية في الدولة إلى إجراء فحوصات دورية لموظفيها طوال الفترة السابقة تمهيدا لمرحلة العودة إلى مقر العمل.

من جهتها، وجهت إمارة الشارقة جميع موظفي الجهات الحكومية في الإمارة من المواطنين والمقيمين لإجراء الفحوصات اللازمة مجانا تمهيدا لعودتهم لمقار عملهم.