«أمام القضاء الأمريكي» .. دعوى قضائية ضد الدوحة بسب تمويل جماعات إرهابية

أقام محام أميركي دعوى قضائية ضد قطر في الولايات المتحدة، بسب تمويل الدوحة جماعات إرهابية أدت هجماتها إلى مقتل أميركيين وإسرائيليين، وفقما ذكرت وسائل إعلام أميركية، الخميس.

وجاء في تفاصيل الدعوى التي قدمها المحامي الأميركي ستيفن بيرل نيابة عن أسر القتلى، الأربعاء، في نيويورك، أن "قطر قدمت تمويلا سريا للعديد من الهجمات الإرهابية التي أودت بحياة أميركيين وإسرائيليين".

وبحسب صحيفة "واشنطن فري بيكون" الأميركية، فقد قدمت عدة مؤسسات مالية قطرية يسيطر عليها إلى حد كبير حاكم البلاد تميم بن حمد آل ثاني، ملايين الدولارات إلى حركتي حماس والجهاد الفلسطينيتين.

وتصنف الولايات المتحدة الحركتين على أنهما منظمتان إرهابيتان، وقد شنتا عدة هجمات أدت إلى مقتل مواطنين أميركيين، وفقا للدعوى القضائية التي وصفتها وسائل إعلام أميركية بأنها "غير مسبوقة".

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وأشارت الدعوى إلى أن مؤسسات قطرية، من بينها "قطر الخيرية"، استخدمت النظام المصرفي الأميركي لتمويل هذه الجماعات بشكل غير قانوني، واستغلت الجماعات بدورها الأموال في شن هجمات ضد أميركيين وإسرائيليين.

وأوضحت الدعوى القضائية التي رفعها بيرل، الذي ترافع في العديد من قضايا الإرهاب، أن "قطر الخيرية" تعد أكبر الداعمين لحركتي حماس والجهاد، وقدمت لهما تمويلا بالدولار الأميركي تحت غطاء "التبرعات الخيرية".

وقال بيرل لصحيفة "واشنطن فري بيكون": "بالإضافة إلى محاسبة أولئك الذين مولوا الإرهاب، فإن هذه القضية يجب أن تكون رادعا قويا للآخرين الذين قد يفكرون في أنشطة مماثلة".

ومن بين المدعين في القضية، التي تم تقديمها بموجب قانون مكافحة الإرهاب الأميركي، عائلة تايلور فورس، وهو عسكري أميركي مخضرم قتل على يد حركة حماس عام 2016.