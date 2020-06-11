حصيلة وفيات كوفيد-19 في المكسيك تتجاوز 15 ألفًا

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مكسيكو: أعلنت الحكومة المكسيكية مساء الأربعاء أنّ حصيلة فيروس كورونا المستجدّ في البلاد تجاوزت 15 ألف حالة وفاة، مشيرة إلى تسجيل أكثر من 4800 إصابة جديدة خلال الساعات الـ24 الماضية في حصيلة يومية قياسية.

قال المسؤول في وزارة الصحّة خوسيه لويس ألوميا خلال مؤتمر صحافي إنّ كوفيد-19 حصد خلال 24 ساعة أرواح 708 أشخاص لترتفع الحصيلة الإجمالية للوفيات الناجمة من الوباء في هذا البلد إلى 15357 وفاة.

أضاف أنّ إجمالي عدد المصابين بالفيروس بلغ 129.184 شخصاً بعدما تأكّدت خلال الساعات الأربع والعشرين الأخيرة 4833 إصابة، في حصيلة يومية قياسية.



إحصائيات انتشار فيروس كورونا في المكسيك

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