كورونا في 24 ساعة| مناقشة عودة الأنشطة وتعديل موعد الحظر وخريطة الإصابات في المحافظات

محمد اسماعيل - القاهرة - بدأ اجتماع الحكومة الأسبوعي، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، لمناقشة عدد من الملفات المختلفة من بينها عودة الحياة تدريجيا لطبيعتها.

وكان رئيس الوزراء صرح بأنه سيتم العمل على بدء العودة التدريجية في كافة قطاعات الدولة اعتباراً من منتصف شهر يونيو الجاري.

توقع الإعلامي أحمد موسى، إصدار مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، قرارات جديدة غدًا، في إطار خطة التعايش مع فيروس "كورونا".

وقال "موسى" خلال برنامج "على مسؤوليتي"، المذاع على قناة "صدى البلد"، مساء الأربعاء: أتوقع أن تعلن الحكومة قراراتها لتكون أكثر تخفيفًا، موضحًا: "رايحين لتخفيف أكثر من اللي إحنا فيه، ووزيرة الصحة قالت وأعطت مؤشرًا بهذا المعنى".

ويرصد "الخليج 365"، أبرز الأخبار حول فيروس كورونا في مصر والعالم:

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