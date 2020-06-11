دعوى قضائية في نيويورك تتهم قطر بتمويل هجمات "قتلت أمريكيين"

كشفت وسائل إعلام أمريكية، في وقت مبكر من الخميس، عن رفع دعوى قضائية في نيويورك تتهم قطر بتمويل سري لهجمات إرهابية قتلت أميركيين.
ووفقا لما نقلت مراسلتنا، فقد جاء بالدعوى أن قطر قدمت سرا تمويلا لتنفيذ العديد من الهجمات الإرهابية التيأودت بحياة أميركيين وإسرائيليين.
وطالبت الدعوى، التي وصفت بغير المسبوقة ورفعت في مدينة نيويورك، بصرف تعويضات لعائلات القتلى.
وحسب التفاصيل الأولية، فقد قالت الدعوى إن مؤسسات مالية قطرية عدة، يسيطر عليها حاكم
ووفقا لنسخة من الدعوى، فقد تم تنفيذ هجمات "ناجحة" وفقا لخطة التمويل القطرية.
وتشير الدعوى إلى أن "مؤسسات خيرية قطرية" استخدمت النظام المصرفي الأميركي لتوجيه المجموعات المنفذة بشكل غير قانوني إلى الأموال اللازمة لتنظيم وإدارة الهجمات.
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