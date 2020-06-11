كتب هاني نصر العربي في الخميس 11 يونيو 2020 07:14 صباحاً - انت الان تقراء خبر عاجل.. ترامب: الإرهابيون المحليون سيطروا على مدينة سياتل والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اتهم الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، من وصفهم بـ"الإرهابيين" بالسيطرة مدينة "سياتل"، داعيا عمدة المدينة إلى استعادتها وإما سيقوم بذلك بنفسه.

وقال "ترامب" في تصريحات نقلتها قناة "العربية"، إن "الإرهابيين المحليين سيطروا على سياتل التي يديرها اليسار الراديكالي الديمقراطي".

وأضاف الرئيس الأمريكي، أنه "يجب وقف الفوضويين فورا وبسرعة"، داعيا عمدة المدينة إلى استعادتها أو سيقوم بذلك بنفسه.

هذا، وتشهد الولايات المتحدة مظاهرات واحتجاجات شديدة في أغلب الولايات بعد مقتل جورج فلويد، الأمريكي من أصل أفريقي، على يد رجال الشرطة.