كورونا حول العالم: الإصابات 7.5 ملايين والوفيات 420 ألفا

القدس - بواسطة محمد عز العرب - اقتربت حصيلة الإصابات بفيروس كورونا المستجد في العالم، اليوم الخميس، من حاجز 7.5 ملايين مصاب، فيما تجاوزت الوفيات 420 ألف حالة، بينما تماثل للشفاء من الفيروس 3.5 ملايين.

وحذرت منظمة الصحة العالمية من تفشي فيروس كورونا مع تراخي القيود، فيما اتهم الاتحاد الأوروبي الصين وروسيا بنشر معلومات مغلوطة عن دول الاتحاد، حيث تواجه بعض الدول الأوروبية انتقادات داخلية إزاء إجراءاتها.

ومع تزايد احتواء الدول الأوروبية للمرض، ستنشر المفوضية الأوروبية قريبا اقتراحاتها لرفع "تدريجي وجزئي" للقيود على السفر ضمن الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي اعتبارا من بداية يوليو/تموز المقبل.

وتخطت حصيلة الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا في أميركا اللاتينية مساء الأربعاء عتبة الـ70 ألف وفاة، استنادا إلى بيانات رسمية.

وأكثر من نصف هذه الوفيات سجلت في البرازيل، الدولة التي حصدت فيها جائحة كوفيد-19 أرواح حوالي 40 ألف شخص بينهم 1274 مصابا بالفيروس قضوا خلال الساعات الأربع والعشرين الأخيرة.

ورصدت السلطات الصحية البرازيلية 772416 حالة إصابة مؤكدة بالفيروس بعد تسجيل 32913 حالة جديدة في الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وبلغ عدد الإصابات بفيروس كورونا مليونين في الولايات المتحدة، حسب حصيلة نشرتها جامعة جونز هوبكينز التي تعد مرجعا.

وسجلت 1082 حالة وفاة من جراء فيروس كورونا خلال 24 ساعة، ليرتفع بذلك إجمالي الوفيات الناجمة عن الوباء في هذا البلد إلى حوالي 113 ألف حالة وفاة.

وأظهرت بيانات نشرتها الجامعة التي تعتبر مرجعا في تتبع الإصابات والوفيات الناجمة عن فيروس كورونا، أن جائحة كوفيد-19 حصدت لغاية اليوم في الولايات المتحدة أرواح 112833 شخصاً من أصل حوالي مليوني مصاب. بالمقابل تماثل للشفاء أكثر من 533 ألف مصاب.

وما زالت الولايات المتحدة تسجل أكثر من 20 ألف إصابة جديدة بالفيروس يومياً، وهي تجد صعوبة في خفض هذا الرقم.

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بينما في المكسيك، أعلنت الحكومة أن حصيلة فيروس كورونا في البلاد تجاوزت 15 ألف حالة وفاة، مشيرة إلى تسجيل أكثر من 4800 إصابة جديدة خلال الساعات الـ24 الماضية في حصيلة يومية قياسية.

وقال المسؤول في وزارة الصحة خوسيه لويس ألوميا، خلال مؤتمر صحافي إن كوفيد-19 حصد خلال 24 ساعة أرواح 708 أشخاص لترتفع الحصيلة الإجمالية للوفيات الناجمة عن الوباء في هذا البلد إلى 15357 وفاة.

وأضاف أن إجمالي عدد المصابين بالفيروس بلغ 129.184 شخصاً بعدما تأكدت خلال الساعات الأربع والعشرين الأخيرة 4833 إصابة، في حصيلة يومية قياسية.

وما زالت العديد من البؤر تكافح لاحتواء الوباء حول العالم، إذ أعلنت إندونيسيا تسجيل رقم قياسي جديد للإصابات اليومية، وهو 1241 حالة، مما دفع خبراء الصحة للدعوة إلى التمهل في رفع الإغلاق.

كما أعلنت إيران ارتفاع الوفيات إلى 8506 إثر تسجيل 81 حالة، بينما ارتفع عدد الإصابات إلى نحو 178 ألفا، بعد تسجيل 2011 حالة.

وفي العالم العربي، أعلنت وزارة الصحة السعودية تسجيل 36 وفاة، و3717 إصابة بالفيروس، إضافة إلى تعافي 1615 مريضا.

وفي قطر، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 4 وفيات، و1716 إصابة بكورونا، و1844 حالة تعاف.

أما في الأردن فأعلنت وزارة الصحة تسجيل 18 إصابة، وتعافي 6 حالات.

وفي الجزائر، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 8 وفيات و102 إصابة، إضافة إلى تعافي 123 مريضا.

أما في الكويت، فأعلنت وزارة الصحة تسجيل وفاتين و683 إصابة جديدة بالفيروس، وتعافي 1126 مريضا.

كما تم تسجيل 20 إصابة في لبنان، و18 إصابة في المغرب، و689 إصابة في عمان، و469 في البحرين، و27 حالة في ليبيا، بينما لم تسجل في تونس أي إصابة لليوم السابع على التوالي.