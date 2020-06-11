حالة الطقس: أجواء حارة وصافية

القدس - بواسطة محمد عز العرب - يتوقع الراصد الجوي ألا يطرأ أي تغيير يذكر على درجات الحرارة، اليوم الخميس، وتكون الأجواء صافية وحارة نسبيا إلى حارة بوجه عام في مختلف المناطق.

وفي ساعات الليل تسود أجواء معتدلة ومنعشة في الجبال، ودافئة الى معتدلة في المناطق المنخفضة والساحلية، وتكون الرياح شمالية غربية.

وفي يوم الجمعة، لا يطرأ أي تغيير يذكر على درجات الحرارة، وتكون الأجواء حارة نسبيا إلى حارة بوجه عام في مختلف المناطق.

وفي ساعات الليل تسود أجواء معتدلة ومنعشة في الجبال، ودافئة تتحول إلى معتدلة في المناطق المنخفضة والساحلية، وتكون الرياح شمالية غربية.

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بينما في يوم السبت، يطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة، وتكون الأجواء حارة بوجه عام في مختلف المناطق.

وفي ساعات الليل تسود أجواء دافئة تتحول إلى معتدلة ومنعشة في الجبال، وتسود أجواء دافئة مع رطوبة مرتفعة نسبيا في السهل الساحلي والسواحل.

وتكون الرياح شمالية غربية مع بعض الهبات النشطة أحيانا.