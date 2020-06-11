شكرا لقرائتكم خبر عن ألمانيا... إبطال مفعول قنبلة تعود للحرب العالمية الثانية والان نبدء بالتفاصيل
وكان قد تم العثور على القنبلة في وقت سابق من اليوم نفسه. وطلبت السلطات من أي شخص في نطاق 500 متر من موقع العثور على القنبلة
مغادرة المنطقة بحلول الساعة الخامسة مساء بالتوقيت المحلي (15:00 بتوقيت جرينتش).
وذكر متحدث باسم المدينة أن نحو سبعة آلاف شخص تأثروا من ذلك، بما في ذلك أشخاص يقيمون في دار رعاية كبار السن.
وخلال الحرب العالمية الثانية، كانت مدينة نوردهاوزن هدفا لغارات الحلفاء. وغالبا ما يتم العثور على قنابل غير منفجرة في هذه المدينة.
كانت هذه تفاصيل خبر ألمانيا... إبطال مفعول قنبلة تعود للحرب العالمية الثانية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.