شكرا لقرائتكم خبر عن ألمانيا... إبطال مفعول قنبلة تعود للحرب العالمية الثانية والان نبدء بالتفاصيل

أبطلت السلطات الألمانية مفعول قنبلة تعود للحرب العالمية الثانية في وسط مدينة نوردهاوزن بولاية تورينجيا مساء الأربعاء، حسبما أفاد مجلس المدينة.

وكان قد تم العثور على القنبلة في وقت سابق من اليوم نفسه. وطلبت السلطات من أي شخص في نطاق 500 متر من موقع العثور على القنبلة

مغادرة المنطقة بحلول الساعة الخامسة مساء بالتوقيت المحلي (15:00 بتوقيت جرينتش).

وذكر متحدث باسم المدينة أن نحو سبعة آلاف شخص تأثروا من ذلك، بما في ذلك أشخاص يقيمون في دار رعاية كبار السن.

وخلال الحرب العالمية الثانية، كانت مدينة نوردهاوزن هدفا لغارات الحلفاء. وغالبا ما يتم العثور على قنابل غير منفجرة في هذه المدينة.