أول فنان عربي يحصل على الدرع الماسي من 'يوتيوب'

وسيتمكن لمجرد بعد هذا التتويج من الحصول على لقب أول فنان أفريقي وعربي يحرز الدرع الماسي، وثاني المشاهير العرب بعد "اليوتيوبر نور ستار"، التي تضم قناتها ما يزيد على الـ 15 مليون مشترك.

ومن المنتظر، أن يمنح موقع التواصل الإجتماعي" يوتيوب" لسعد المجرد، وسام الدرع الماسي بعد وصوله إلى أكثر من 10 ملايين مشترك في قناته الخاصة التي تبث جديده الفني الغنائي.



هذا وشكر الفنان المغربي متابعيه وكل مشتركي قناته على إيصاله إلى جائزة الدرع الماسي، وعبر عن سعادته في مقطع فيديو على قناته على موقع يوتيوب.

وما زال لمجرد يحقق نجاحات فنية رغم مشاكله القانونية، وقد برأه القضاء الفرنسي من تهمة اغتصاب "لورا بريول لـ"عدم وجود دلائل تثبت التهمة"، لكنه لم يحسم الأمر بعد في القضية الثانية المرفوعة ضده.

