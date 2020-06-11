دعوى قضائية بنيويورك تتهم قطر بتمويل إرهابيين قتلوا أمريكيين

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - سياسة الخليج 365 الخميس 2020/6/11 07:15 ص بتوقيت أبوظبي الخميس 2020/6/11 07:15 ص بتوقيت أبوظبي

اتهمت دعوى قضائية أمريكية، دوائر رسمية قطرية بتمويل إرهابيين نفذوا عمليات قتل "موجعة" ضد أمريكيين.

وركزت الدعوى القضائية الأمريكية على استهداف مؤسسة قطر الخيرية باعتبارها وسيلة تمويل للإرهاب الدولي. وبحسب تقارير إعلامية فإن الدعوى القضائية ضد قطر رفعها المدعي ستيفن ييرلز المعروف بدعم ضحايا الإرهاب في نيويورك. Advertisements ووجهت الدعوى اتهام لقطر باستخدام قنوات مالية أمريكية لتمويل إرهابيين، مؤكدة أن جهات رسمية ومؤسسات مالية وفرت مبالغ طائلة لهم. ويتولى المحامي الأمريكي ستيفن بيرلز مهمة مقاضاة ممولي الإرهاب نيابة عن عائلات وضحايا هذه الهجمات الإرهابية. وتشمل القضية الحالية بين المدعين عائلة تايلور فورس، وهي عسكرية أمريكية مخضرمة قتلت عام 2016، بحسب ما ذكره المحامي بيرلز لصحيفة بيكون.

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