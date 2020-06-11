"أموال فيسبوك" تُخضع حكومة مالطا بالكامل للتحقيق

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - تخضع الحكومة المالطية بأكملها، حالياً لتحقيق بشأن إساءة استخدام محتملة للأموال العامة لتعزيز المنشورات على موقع فيسبوك.



وبحسب صحيفة "تايمز أوف مالطا" فإن شرطة الجرائم الاقتصادية تقود التحقيق وستقدم تقارير إلى قاضي محلي.

وجرى إطلاق التحقيق بسبب تقرير لمفوض المعايير في البرلمان المالطي، وجد أن أربعة من بين خمسة وزراء حقق معهم استخدموا أموال دافعي الضرائب لتعزيز المشاركات على ملفاتهم الشخصية الخاصة على موقع فيسبوك.

وخلص المفوض إلى أنه "من الصعب الهروب من الاستنتاج أن إنتاج مقاطع فيديو بهذه الطريقة، هو وسيلة متنكرة للوزير لترويج نفسه ورفع ملفه السياسي على حساب الجمهور".