واشنطن تنتقد القيود التركية على الأقليات الدينية‎

انتقدت الولايات المتحدة، القيود التي تمارسها تركيا على الأقليات الدينية الموجودة على أراضيها.



انتقاد واشنطن حمله تقرير وزارة الخارجية الأمريكية، السنوي بشأن الحرية الدينية حول العالم خلال العام 2019، والذي نشرته الأربعاء.

وقدم هذا التقرير وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، إلى جانب السفير المتجول للولايات المتحدة من أجل الحرية الدينية الدولية، سام براونباك، في مؤتمر صحفي.

التقرير أوضح في الجزء الخاص بتركيا، أن الأقليات المنتمية للديانتين اليهودية والمسيحية في عموم البلاد تتعرض لعدد من الصعوبات.

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ولفت التقرير في السياق ذاته إلى حظر دخول المسيحيين التابعين للكنائس البروستنتانية لتركيا، وعدم منحهم إقامات وكذلك معاناة الكنائس في القيام بأنشطتها بكل حرية.

ولا يتجاوز عدد المسيحيين في تركيا نسبة واحد بالمائة من السجان، غير أن مسيحيي الروم الأرثوذكس يواجهون بشكل خاص مشكلات عدة.

وفي وقت سابق، قال الخبير في الشؤون الدينية فالتر فليك، إن هناك صعوبات بالغة يعاني منها مسيحيو الروم الأرثوذكس، تتمثل في عدم حصولهم على حقوقهم كاملة.

فالتر فليك هو خبير في الشؤون الدينية لدى الفرع الألماني للجمعية الدولية لحقوق الإنسان والذي تأسس عام 1972 ويضم نحو ثلاثة آلاف عضو.