شكرا لقرائتكم نيويورك.. دعوى قضائية تتهم قطر بتمويل قتل أميركيين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - تشهد نيويورك دعوى قضائية ضد قطر تتهمها بتمويل قتل أميركيين.

وجاء في الدعوى القضائية أن "دوائر قطرية رسمية ومؤسسات مالية وفرت مبالغ طائلة لإرهابيين".

واتهمت الدعوى الأميركية، قطر بتمويل إرهابيين نفذوا عمليات موجعة ضد أميركيين".

Advertisements

كما ذكرت أن الدوحة "استخدمت قنوات مالية أميركية لتمويل إرهابيين".

إلى ذلك، أفادت مصادر أن "الدعوى القضائية ستدفع بجهود التحقيق في الكونغرس حول دعم قطر للإرهاب".

وقطعت دول عربية علاقتها بقطر منذ سنوات على خلفية تورط الدوحة في دعم الإرهاب.