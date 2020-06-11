شكرا لقرائتكم نيويورك.. دعوى قضائية تتهم قطر بتمويل قتل أميركيين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - بواسطة طلال الحمود - تشهد نيويورك دعوى قضائية ضد قطر تتهمها بتمويل قتل أميركيين.
وجاء في الدعوى القضائية أن "دوائر قطرية رسمية ومؤسسات مالية وفرت مبالغ طائلة لإرهابيين".
واتهمت الدعوى الأميركية، قطر بتمويل إرهابيين نفذوا عمليات موجعة ضد أميركيين".
كما ذكرت أن الدوحة "استخدمت قنوات مالية أميركية لتمويل إرهابيين".
إلى ذلك، أفادت مصادر أن "الدعوى القضائية ستدفع بجهود التحقيق في الكونغرس حول دعم قطر للإرهاب".
وقطعت دول عربية علاقتها بقطر منذ سنوات على خلفية تورط الدوحة في دعم الإرهاب.
كانت هذه تفاصيل خبر نيويورك.. دعوى قضائية تتهم قطر بتمويل قتل أميركيين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على العربية نت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.