شكرا لقرائتكم خبر عن برلمانى يطالب بتعظيم الموارد الذاتية للمحافظات لتطوير منظومة الطرق الداخلية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تقدم النائب بدير عبد العزيز، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، بطلب مناقشة عامة حول استيضاح سياسة الحكومة بشأن تطوير منظومة الطرق الداخلية فى عدد من المحافظات، والاعتمادات المالية اللازمة لتحقيق ذلك فى الموازنة العامة الجديدة، وتعظيم الموارد الذاتية للمحافظات للانتهاء من حسم بعض الملفات والمشروعات العالقة، وفى نفس الوقت لتطبيق اللامركزية فى المحليات التى تعد من اهم وابرز المطالب خلال الفترة الأخيرة للحرية فى أخذ القرار ومحاسبة المخطئين فى نفس الوقت.

وأوضح عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن منظومة الطرق الداخلية تعانى من التهميش فى بعض المناطق، يأتى هذا فى الوقت الذى شهدت شبكة الطرق ومنظومة النقل طفرة حقيقية من خلال إنشاء عدد من الطرق التى تربط المحافظات بعضها البعض والتى كان لها دور كبير فى عملية جلب المزيد من الاستثمارات وتنمية هذه المحافظات بالشكل المطلوب، مما يتطلب ضرورة أن يكون هناك اهتمام بالمنظومة الداخلية.

وشدد عضو مجلس النواب، على ضرورة عمل حصر شامل من خلال الوحدات المحلية لكافة الطرق الداخلية المتهالكة، ومن ثم يتم وضع خطة عاجلة للانتهاء من التطوير وفقا لما هو متاح ومخصص من اعتمادات ومن ثم يتم تعظيم موارد المحافظات الذاتية للمساهمة فى هذا الأمر وفى تحسين كافة شبكات الخدمات والمرافق.

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ووفقا للائحة الداخلية لمجلس النواب يجوز لعشرين عضوًا على الأقل طلب مناقشة موضوع عام لاستيضاح سياسة الحكومة فى شأنه، ويقدم طلب المناقشة العامة إلى رئيس المجلس كتابةً، ويجب أن يتضمن تحديدا دقيقا للموضوع و المبررات والأسباب التى تبرر طرحه للمناقشة العامة بالمجلس واسم العضو الذى يختاره مقدمو الطلب لتكون له أولوية الكلام فى موضوع المناقشة العامة.