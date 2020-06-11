صحة كفر الشيخ تسجل 55 حالة إيجابية بكورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - كفر الشيخ - إسلام عمار:

أعلنت الدكتورة سوسن سلام، وكيل وزارة الصحة في كفر الشيخ، اليوم الخميس، تسجيل المديرية 55 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، بعد ثبوت نتيجة تحليل pcr الخاص بهم بإيجابية إصابتهم بالفيروس، إثر مخالطة أغلبهم لحالات مرضية مصابة بالفيروس، جرى تسجيلها سابقا.

وأكدت وكيل وزارة الصحة في كفر الشيخ، في تصريحات صحفية"، اليوم الخميس، أنه جرى أخذ عينات منهم، لتحليلها وأثبتت نتائجها إصابة 55 شخصًا بفيروس كورونا المستجد كوفيد 19.

وقالت وكيلة الوزارة، إنه جارى تجهيزهم، وتحويلهم إلى أي مستشفى للعزل الصحي بمدينة بلطيم، أو بالمدينة الجامعية بنين بسخا، أو خارج المحافظة، أو تطبيقهم بعضهم للعزل المنزلي، لأستكمال علاجهم.