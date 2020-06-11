شديد الحرارة والعظمي 42.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الخميس "بيان بالدرجات"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- يوسف عفيفي:

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، تفاصيل حالة الطقس اليوم الخميس.

ويسود طقس حار نهارًا على القاهرة والوجه البحري مائل للبرودة ليلا.

وقالت الهيئة، إن السواحل الشمالية تشهد أيضا طقسًا شديد الحرارة على جنوب سيناء وشمال وجنوب الصعيد.

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وأشارت إلى أن درجات الحرارة على القاهرة تتراوح بين 36 - 26، وعلى الوجه البحري بين 36- 24، وعلى السواحل الشمالية بين 32- 23، وعلى جنوب سيناء بين 37 - 26، وعلى شمال وجنوب الصعيد من 38 إلى 42 درجة نهارا، 28 درجة ليلا.

وتمثلت الظواهر الجوية المتوقع حدوثها في وجود شبورة في الصباح الباكر على القاهرة والوجه البحري، بينما يكون الجو مشمسًا على شمال وجنوب الصعيد، والرياح معتدلة على أغلب المناطق.

ووجهت الهيئة نصائح عاجلة للمواطنين، تمثلت في متابعة النشرات الجوية من الموقع الرسمي للهيئة، ema.gov.eg، وارتداء الملابس القطنية الفاتحة، والابتعاد عن أشعة الشمس المباشرة في الفترة من الظهر وحتى بعد العصر.