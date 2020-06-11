بالصور| تحرير 12 محضرا متنوعا أثناء حملة لحماية المستهلك في بني سويف

محمد اسماعيل - القاهرة - بني سويف-حمدي سليمان:
نظم جهاز حماية المستهلك ببني سويف، بالتعاون مع مديريات الصحة والتموين والطب البيطري، حملة مكبرة لضبط الأسعار، ومكافحة الغلاء فى الأسواق للتأكد من توافر الاحتياجات اليومية للمواطنيين من السلع والخدمات بناءً على توجيهات الدكتور محمد هاني محافظ بني سويف، واللواء راضي عبد المعطي رئيس الجهاز.
وأسفرت الحملة عن تحرير 12 محضرًا متنوعا من بينهم 4 محاضر جنحة عدم الإعلان عن الأسعار، 3 جنحة عدم حمل شهادة صحية، 5 جنح بيع بأزيد من السعر المقرر.
كما ضبطت الحملة التي قادها أحمد مصطفى دهشان، رئيس الفرع الإقليمي لجهاز حماية المستهلك، و العقيد محمد محفوظ رئيس مباحث التموين، سوبر ماركت يبيع كمامات طبية بدون ترخيص، وجرى التحفظ على الكمامات، وتحرير محضر بالواقعة.
كما جرى اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين والعرض على النيابة العامة لاتخاذ اللازم.
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