البحيرة تسجل 97 إصابة جديدة بكورونا و9 وفيات

محمد اسماعيل - القاهرة - البحيرة - أحمد نصرة:
كشف مصدر بصحة البحيرة تسجيل مستشفيات المحافظة، أمس الأربعاء، 97 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد.
وتوزعت الإصابات بواقع 36 حالة بدمنهور، و 11 حالة بكفر الدوار، و9 حالات بإيتاي البارود، و 8 حالات بأبو حمص، و 6 حالات بالنوبارية، و5 حالات بالرحمانية، و4 حالات بكل من الدلنجات، وشبراخيت، و3 حالات بكل من كوم حمادة، حوش عيسى، والمحمودية، و5 حالات بشبراخيت، وحالتين بوادي النطرون، وحالة واحدة بكل من أبو المطامير، إدكو، ورشيد.
كما سجلت المحافظة 9 حالات وفاة، 4 منها بمستشفى صدر دمنهور، و3 حالات بمستشفى كفر الدوار، وحالة بكل من مستشفى دمنهور التعليمي، ومستشفى أبو حمص
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