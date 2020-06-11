24 إصابة بكورونا في السويس.. وتعافي 129 مصابا

محمد اسماعيل - القاهرة - السويس _حسام الدين أحمد:
أعلنت مديرية الصحة في السويس إيجابية تحاليل 24 حالة جديدة بفيروس كورونا المستجد بالمحافظة، ليرتفع بذلك إجمالي المصابين إلى 610 مصابين.
وجرى حجز المصابين في أقسام العزل بمستشفيات الحميات والصدر والتأمين الصحي والمستشفى العام، مع صرف العلاج لبعض الحالات لاستكمال علاجها بالعزل المنزلي.
وأوضح بيان لصحة السويس اليوم الخميس أن عدد الحالات التي تخضع للعلاج في المستشفيات أو بالعزل المنزلي بلغ 424 مصابا، وذلك بينما وصل عدد المتعافين إلى 129 حالة تماثلوا للشفاء وغادروا المستشفيات.
وذكرت صحة اليوم وفاة شخصين من كبار السن نتيجة إصابتهم بالفيروس وهو مسن، ليرتفع بذلك إجمالي الوفيات إلى 33 حالة وفاة.
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