اخبار العالم

بيرو تشجع على استخدام عقارين مثيرين للجدل لعلاج كورونا

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

محمد اسماعيل - القاهرة - بوجوتا - (د ب أ):
شجعت وزارة الصحة في بيرو الأربعاء على استخدام عقارين مثيرين للجدل لعلاج فيروس ، ونشرت آراء خبير قال إنهما يمكن أن يكونا مفيدين في المراحل الأولى من العدوى.

ونقل بيان للوزارة عن إدواردو جوتوسو، عضو لجنة الخبراء التي تقدم المشورة للوزارة ، قوله إن "استخدام هيدروكسي كلوروكين وإيفرمكتين ضمن رعاية مرضى العيادات الخارجية... يمكن أن يعطي نتائج جيدة".

وهناك تخوف من جانب خبراء المجال الطبي في العالم بشأن السلامة والفعالية لعقار هيدروكسي كلوروكوين المضاد للملاريا وعقار الإيفرمكتين المضاد للطفيليات، بالنسبة لمصابي كورونا.

Advertisements

لكن جوتوسو قال إن هذين العقارين يمكن أن يكونا بديلا "جادا وآمنا".

وأفاد علماء أمريكيون وسويسريون في دورية "لانسيت" الطبية الأسبوع الماضي بأن هيدروكسي كلوروكوين يمكن أن يؤدي إلى ارتفاع معدلات الوفاة وخفقان القلب. وكتبوا أن الدواء لم يثبت فعاليته ضد كورونا.

في غضون ذلك، أكدت وزارة الصحة 208 آلاف و823 حالة إصابة بفيروس كورونا و5903 وفيات في بيرو.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر بيرو تشجع على استخدام عقارين مثيرين للجدل لعلاج كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا