بيرو تشجع على استخدام عقارين مثيرين للجدل لعلاج كورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - بوجوتا - (د ب أ):

شجعت وزارة الصحة في بيرو الأربعاء على استخدام عقارين مثيرين للجدل لعلاج فيروس كورونا ، ونشرت آراء خبير قال إنهما يمكن أن يكونا مفيدين في المراحل الأولى من العدوى.

ونقل بيان للوزارة عن إدواردو جوتوسو، عضو لجنة الخبراء التي تقدم المشورة للوزارة ، قوله إن "استخدام هيدروكسي كلوروكين وإيفرمكتين ضمن رعاية مرضى العيادات الخارجية... يمكن أن يعطي نتائج جيدة".

وهناك تخوف من جانب خبراء المجال الطبي في العالم بشأن السلامة والفعالية لعقار هيدروكسي كلوروكوين المضاد للملاريا وعقار الإيفرمكتين المضاد للطفيليات، بالنسبة لمصابي كورونا.

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لكن جوتوسو قال إن هذين العقارين يمكن أن يكونا بديلا "جادا وآمنا".

وأفاد علماء أمريكيون وسويسريون في دورية "لانسيت" الطبية الأسبوع الماضي بأن هيدروكسي كلوروكوين يمكن أن يؤدي إلى ارتفاع معدلات الوفاة وخفقان القلب. وكتبوا أن الدواء لم يثبت فعاليته ضد كورونا.

في غضون ذلك، أكدت وزارة الصحة 208 آلاف و823 حالة إصابة بفيروس كورونا و5903 وفيات في بيرو.