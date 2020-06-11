عجز 5% وطفل رضيع.. 10 حالات لقبول الاعتذارات بامتحانات الثانوية



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أسامة علي: حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، حالات قبول الاعتذارات، للمشاركة في أعمال امتحانات الثانوية العامة. وجاءت الحالات كالتالي: - قومسيون طبي معتمد بتاريخ حديث وصورة ضوئية من البطاقة العلاجية. - إجازة بدون مرتب (المستند الدال على ذلك). - العمل جزء من الوقت (صورة طبق الأصل من المستندات الدالة على الحالة معتمد من الإدارة التعليمية). - نسبة عجز 5%. Advertisements - وجود طفل رضيع (حتى سنتين + أصل شهادة ميلاد). - وجود طفل من ذوي الاحتياجات الخاصة (تقرير طبي + شهادة ميلاد). - وفاة الزوج أو الزوجة (شهادة وفاة لاتتجاوز العام). - الزوج يعمل بالمناطق النائية أو السفر خارج البلاد (خطاب معتمد من جهة العمل). - ندب الزوجين لأعمال الامتحانات (يقبل أحدهما فقط). - الحرمان من أعمال الامتحانات أو الإحالة للمحاكمة التأديبية.

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