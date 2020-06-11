بعد أشهر من الإغلاق.. الاتحاد الأوروبي يعتزم إعادة فتح حدوده مطلع يوليوز المقبل

يعتزم الاتحاد الأوروبي إعادة فتح حدوده الخارجية أمام المسافرين القادمين من دول غير منضوية في التكتل اعتبارا من يوليوز الىقبل.

وأعلن جوزيف بوريل وزير خارجية الاتحاد الأوروبي، اليوم الأربعاء، أن المفوضية الأوروبية ستوصي الدول الأعضاء بإعادة فتح حدودها الخارجية أمام المسافرين القادمين من خارج منطقة شنغن وبريطانيا والاتحاد الأوروبي ابتداء من مطلع شهر يوليوز المقبل.

ويعود القرار بشأن تخفيف القيود المفروضة للحد من تفشي فيروس كورونا المستجد إلى حكومة كل دولة على حدة، لكن بوريل ذكر أن بروكسل ستوصي “برفع تدريجي وجزئي” للحظر.

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وبدأت الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي تخفيف القيود المؤقتة التي فرضت على السفر غير الضروري ضمن حدود التكتل، بينما تم تحديد 15 يونيو كموعد لاستئناف السفر دون قيود.

واتفق وزراء داخلية الدول الـ27 الأعضاء نهاية الأسبوع الماضي، على تنسيق إعادة فتح الحدود تدريجيا أمام القادمين من خارج منطقة شنغن وبريطانيا والاتحاد الأوروبي، لكن المفوضة الأوروبية للشؤون الداخلية يلفا يوهانسون قالت الأسبوع الماضي إن الدول لم تتفق جميعها على معايير إعادة فتح الحدود إذ بدت بعضها على عجلة أكثر من غيرها في هذا الصدد.