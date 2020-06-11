شكرا لقرائتكم خبر عن بغداد.. صاروخ يضرب «المنطقة الخضراء» وصافرات الإنذار تدوي في «السفارة الأمريكية» والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - وكالات:
قالت مصادر عسكرية عراقية إن صاروخا سقط، مساء الأربعاء، داخل المنطقة الخضراء شديدة التحصين ببغداد، التي تضم المباني الحكومية ومقار البعثات الأجنبية، لكنه لم يتسبب في سقوط قتلى أو مصابين.
وأضافت المصادر أن صافرات الإنذار دوت من مبنى السفارة الأمريكية، وأفاد شهود بسماع دوي اانفجار هائل في بغداد أعقبه انطلاق صافرات الإنذار.
وأكد بيان عسكري وقوع الهجوم الصاروخي،فيما لم تعلن أي جهة مسؤوليتها عنه.
كانت هذه تفاصيل خبر بغداد.. صاروخ يضرب «المنطقة الخضراء» وصافرات الإنذار تدوي في «السفارة الأمريكية» لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة تواصل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.