شكرا لقرائتكم خبر عن بغداد.. صاروخ يضرب «المنطقة الخضراء» وصافرات الإنذار تدوي في «السفارة الأمريكية» والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - وكالات:

قالت مصادر عسكرية عراقية إن صاروخا سقط، مساء الأربعاء، داخل المنطقة الخضراء شديدة التحصين ببغداد، التي تضم المباني الحكومية ومقار البعثات الأجنبية، لكنه لم يتسبب في سقوط قتلى أو مصابين.

وأضافت المصادر أن صافرات الإنذار دوت من مبنى السفارة الأمريكية، وأفاد شهود بسماع دوي اانفجار هائل في بغداد أعقبه انطلاق صافرات الإنذار.

وأكد بيان عسكري وقوع الهجوم الصاروخي،فيما لم تعلن أي جهة مسؤوليتها عنه.