شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن سقوط صاروخ كاتيوشا وسط بغداد من دون خسائر والان مع التفاصيل

الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 3 ساعات - 1:01 صباحًا, 11 يونيو 2020 م المناطق - الرياض أعلنت خلية الإعلام الأمني العراقي عن سقوط صاروخ نوع كاتيوشا في المنطقة الخضراء في وسط العاصمة بغداد اليوم.

وأفادت الخلية في بيان صحفي مقتضب بأن الصاروخ الذي تبين بأنه أطلق من منطقة قريبة من ملعب الشعب الدولي شرقي بغداد, لم يسفر عن وقوع خسائر تذكر.

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