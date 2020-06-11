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ترامب يعلن استئناف الحملة الانتخابية الرئاسية 

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شكرا لقرائتكم خبر عن ترامب يعلن استئناف الحملة الانتخابية الرئاسية  والان نبدء بالتفاصيل

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الأربعاء إنه سيعقد مؤتمرا انتخابيا في مدينة "تلسا" بولاية أوكلاهوما الأمريكية هذا الأسبوع، بعد توقف دام ثلاثة أشهر بسبب جائحة الكورونا.

وأضاف الرئيس ترامب في تصريحات بالبيت الأبيض إنه سعيد باستئناف المؤتمرات وانه سيتوجه إلى "تلسا" يوم الجمعة المقبل.

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