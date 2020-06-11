شكرا لقرائتكم خبر عن ثاني أكثر مدن البرازيل تضررا تبدأ رفع إجراءات العزل والان نبدء بالتفاصيل
وقال مكتب حاكم ساو باولو، بؤرة تفشي الوباء في البرازيل، إن الولاية سجلت 340 حالة وفاة جديدة في الساعات الأربع والعشرين الماضية، مما رفع وفيات الولاية إلى 9862، وهو ربع مجملها في البلاد.
ولم يمنع ذلك المتسوقين من التدفق على حي 25 مارس التجاري حيث فتح نحو نصف الشركات أبوابها أمس الأربعاء. وعلى الرغم من أن المتاجر التي تعتبر أساسية، مثل محلات السوبر ماركت والصيدليات، ظلت مفتوحة، فقد أُغلق معظم المتاجر في ساو باولو منذ مارس.
وأعلن رئيس البلدية في ريو دي جانيرو ، ثاني أكثر مدن البرازيل تضررا، أنه سيعاود فتح مراكز التسوق أيضا اليوم الخميس في إطار تخفيف القيود المقرر.
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