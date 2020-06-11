شكرا لقرائتكم خبر عن توقعات بانخفاض الناتج المحلي الأمريكي بنسبة 6.5٪ والان نبدء بالتفاصيل

تعهد مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي، في بيانٍ صادر عنه أمس، بمواصلة تقديم الدعم الاستثنائي للاقتصاد الأمريكي، عقب توقعات بانخفاض الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 6.5 بالمائة هذا العام، وبلوغ معدل البطالة في البلاد عند 9.3 بالمائة في نهاية العام.

وقال المجلس: إن أزمة الصحة العامة الحالية، ستضغط بشكل كبير على النشاط الاقتصادي والوظائف، وستزيد من التضخم في المدى القريب، وقد تشكل مخاطر كبيرة على التوقعات الاقتصادية في المدى المتوسط.

كما تعهد المجلس بالاستمرار في شراء السندات البالغة نحو 80 مليار دولار شهرياً من سندات الخزانة، و 40 مليار دولار شهرياً من الأوراق المالية المدعومة برهون عقارية.