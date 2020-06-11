شكرا لقرائتكم خبر عن توقعات بانخفاض الناتج المحلي الأمريكي بنسبة 6.5٪ والان نبدء بالتفاصيل
وقال المجلس: إن أزمة الصحة العامة الحالية، ستضغط بشكل كبير على النشاط الاقتصادي والوظائف، وستزيد من التضخم في المدى القريب، وقد تشكل مخاطر كبيرة على التوقعات الاقتصادية في المدى المتوسط.
كما تعهد المجلس بالاستمرار في شراء السندات البالغة نحو 80 مليار دولار شهرياً من سندات الخزانة، و 40 مليار دولار شهرياً من الأوراق المالية المدعومة برهون عقارية.
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