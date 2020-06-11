شكرا لقرائتكم خبر عن الاحتلال يعتقل 6 فلسطينيين من القدس المحتلة والان نبدء بالتفاصيل

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، أمس، ستة شبان فلسطينيين، خلال مواجهات في بلدة العيسوية بالقدس المحتلة. وأفادت مصادر محلية في القدس، أن قوات الاحتلال أطلقت القنابل الغازية المسيلة للدموع تجاه الشبان خلال المواجهات في البلدة، واعتقلت: إياس حسين عبيد، ويزن عيد عبيد، ومنتصر ناصر سبتة، ونصر درويش، وأحمد التوتنجي، وحسين شادي عبيد.

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