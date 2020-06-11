شكرا لقرائتكم خبر عن الجيش الليبي يدمر منظومة دفاع جوي تركية ويقبض على إرهابيين والان نبدء بالتفاصيل

كشفت شعبة الإعلام الحربي للقيادة العامة للقوات المسلحة الليبية عن حصيلة العمليات العسكرية التي خاضتها قوات الجيش الليبي خلال الأيام الماضية في محاور شرق مدينة مصراته.

وأوضحت الشعبة في بيان، فجر أمس الأربعاء، أن مقاتلات السلاح الجوي واصلت طلعاتها الجوية المُكثفة، والتي استهدفت عددًا من مواقع مجموعات ميليشيات الوفاق المدعومة بالمرتزقة الأتراك، ما أسفر عن تدمير منظومة دفاع جوي تُركية في مُحيط منطقة بوقرين، وتدمير المدفعية التابعة للوفاق التي تقصف منازل الآمنين في منطقة جارف، واستهداف رتل للميليشيات في منطقة السدادة، إضافة إلى استهداف مواقع وتمركزات الوفاق في محيط منطقة السدادة شرق مدينة مصراته.

وأضافت الشعبة إنه تم أيضًا استهداف وتدمير عربات عسكرية تتبع لميليشيات الوفاق والمرتزقة الأتراك في منطقة السواليط، وأكدت أن منصات الدفاع الجوي أسقطت طائرة تُركية مُسيّرة بالقرب من منطقة جارف، مع استمرار وصول التعزيزات لوحدات القوات المُسلحة والانتشار والتمركز في المواقع المكلفة بها من قبل القيادة العامة للقوات المُسلحة وغُرف العمليات.

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على الصعيد ذاته، أعلن الجيش الليبي أمس عن القبض على أفراد خلية إرهابية في مدينة «سرت» ضمت 50 فردًا، كانت تُعِدّ هجومًا على الخطوط الخلفية للجيش الليبي في جبهات سرت، وضُبطت بحوزتهم أسلحة متطورة وأجهزة اتصال لاسلكية على اتصال بالمرتزقة الموالين لتركيا.

فيما استنكر مجلس حكماء بئر الأشهب مسقط رأس المجاهد الليبي الراحل عمر المختار بيانًا «الثلاثاء» مزاعم الرئيس التركي أردوغان بأنه يدعم نضالهم.

وقالت قبيلة المنفة في بيان مذيل بتوقيع مجلس حكماء بئر الأشهب: نترقب ما يحدث في ليبيا من انتهاكات صارخة وجرائم ترتقي إلى جرائم حرب على يد الغزو التركي.