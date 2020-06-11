شكرا لقرائتكم خبر عن الاحتجاجات تربك الملالي.. و«كورونا» يصيب 16 مليون إيراني والان نبدء بالتفاصيل

اتسعت رقعة الاحتجاجات داخل إيران لتشمل عددًا من القطاعات، بحسب ما أكدت المعارضة الإيرانية في وقت يكافح النظام لقمعها، والبحث عن سبل نجاة الضغوطات الأمريكية ومفاعيل العقوبات، وقالت المعارضة في بيان أرسل لـ ”الخليج 365” نسخة منه، أن عمال بلدية سراوان في محافظة سيستان وبلوشستان نظموا احتجاجًا ضد السلطة؛ بسبب عدم تسلم أجورهم منذ ثلاثة أشهر، وقالت المعارضة إن عمال شركة جوشن غوستر التابعة لخطوط السكك الحديدية في مدينة أراك نظمت إضرابًا عن العمل احتجاجًا على عدم دفع أجورهم، والمبلغ الخاص للعيد وشهر رمضان، كما أن شركات تراورس وخط الصناعيين جنوبي شرقي زاهدان وقم وشيراز وكرمانشاه لم تدفع أجور العمال منذ بداية العام الجاري، وتجمّع عمال شركات بأصفهان لعدم تسلّم أجورهم المتأخرة، ونظم عدد من معلمي محو الأمية تجمعًا احتجاجيًا أمام مبنى مجلس شورى الملالي مطالبين بإلغاء اختبار القبول المتعلق بقانون التوظيف في هذا المجال، فيما كان مركز ناحية خاوه التابعة لمدينة دلفان في محافظة لرستان مسرحًا لصدامات بين ضباط إنفاذ القانون وأهالي هذه المنطقة لغلق مصنع.

وحول انتشار وباء كورونا، اعترف النظام بأن كورونا أصاب 20% من الإيرانيين، وبحسب عضو اللجنة الوطنية لمكافحة «كورونا» في إيران مينو محرز أن ما يقارب 20% من سكان البلاد مصابون بالفيروس، مشيرة إلى أنه وفقًا لمنظمة الصحة العالمية فإن 40% على الأقل إلى 70% من الإيرانيين سيصابون بالمرض.

وتظهر أحدث استطلاعات الرأي لمركز استطلاعات رأي الطلاب الإيراني (إيسبا) ومكتب الدراسات الاجتماعية ببلدية طهران أن أربعة من كل عشرة مواطنين في العاصمة الإيرانية قلقون للغاية بشأن أنفسهم وعائلاتهم من أمراض كورونا.

وأعلنت منظمة مجاهدي خلق الإيرانية أن عدد الوفيات جراء الإصابة بـ«كورونا» حتى الثلاثاء تجاوز 50500 في 327 مدينة إيرانية، وبلغ في طهران 10550 وفي كل من محافظات خوزستان 4070 وفي أصفهان 2565 وفي سيستان وبلوجستان 1785 وفي لرستان 1687 وفي زنجان 532 وفي هرمزكان 310.

واعترف أردكاني مستشار وزير الصحة بالوضع المتدهور، وقال: عدد المرضى في ازدياد، يجب أن يعرف المواطنون أننا سنعيش مع وباء «كورونا» خلال العام أو العامين المقبلين.

وفي خوزستان، قال المتحدث باسم جامعة جندي شابور للعلوم الطبية في الأحواز «الإثنين»: أصيب 764 شخصًا بفيروس كورونا في خوزستان خلال الـ24 ساعة الماضية. وفي آبادان، أعلن نائب مدير كلية العلوم الطبية: من المتوقع أن يكون شهر يونيو شهرًا صعبًا، وأن يستمر الاتجاه التصاعدي للمرض لمدة أسبوعين آخرين.

Advertisements

زيادة الاحتجاجات

من جانب آخر، أعربت المقاومة الإيرانية عن احتجاجها الشديد وإدانتها لإغلاق السلطات السويسرية قضية اغتيال الدبلوماسي المعارض الإيراني د. كاظم رجوي، مؤكدة أن هذا القرار يعفي 14 قاتلًا من مسؤولية ارتكاب الجريمة.

وأغلق المدعي العام السويسري التحقيقات في جريمة الاغتيال، التي تعود إلى عام 1990 بداعي تقادم الواقعة ومرور 30 عامًا على تاريخها.

واغتيل كاظم رجوي، أول سفير إيراني لدى منظمة الأمم المتحدة في هجوم مسلح على سيارته قرب مدينة جنيف، بعد استقالته اعتراضًا على سياسات النظام الإيراني القمعية، علمًا بأنه الأخ الأكبر لمسعود رجوي مؤسس المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية، الذي تقوده الآن زوجته زعيمة المعارضة مريم رجوي.

وقال المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية في بيانه إن مسؤولين إيرانيين مرتبطون باغتيال رجوي بينهم علي فلاحيان وزير الاستخبارات السابق، واتهم البيان المرشد الإيراني علي خامنئي ووزير الخارجية الأسبق علي أكبر ولايتي، وسكرتير المجلس الأعلى للأمن القومي السابق والرئيس الحالي حسن روحاني بالتخطيط والتدبير للجريمة.