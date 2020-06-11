شكرا لقرائتكم خبر عن الرئاسة تثمن مواقف المملكة تجاه فلسطين والان نبدء بالتفاصيل
من جهة أخرى، اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلية أمس خمسة فلسطينيين من محافظتي رام الله وجنين. وذكرت مصادر محلية في المحافظتين، أن قوات الاحتلال ثلاثة فلسطينيين من بلدتي دير أبو ضعيف، وقباطية من محافظة جنين وهم: بكر محمد عليات، ووسام محاميد، وليث أبو الرب. كما اعتقلت قوات الاحتلال، فلسطينيين من بلدتي دير أبو مشعل وكفر نعمة برام الله والبيرة وهما: الفتى يوسف رامي زهران، ورامي عاصم الديك، بعد مداهمة منزليهما وتفتيشهما.
وفي القدس، اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، أمس، ثلاثة شبان فلسطينيين من بلدة العيسوية بالقدس المحتلة. وأفادت مصادر فلسطينية وشهود عيان في القدس بأن قوات الاحتلال اعتقلت: معاذ ناهد عبيد، وأمين عمر حامد، وعلاء عصمت عبيد، بعد مداهمة منازلهم وتفتيشها.
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