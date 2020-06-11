شكرا لقرائتكم خبر عن صحيفة بريطانية: «أردوغان» حرض على ارتكاب الجرائم ضد أكراد سوريا والان نبدء بالتفاصيل

اعترف أحد عناصر ما يسمى «الجيش السوري الحر»، الذي أصبح يقاد من قبل ضباط أتراك، بأن نظام الرئيس التركي أردوغان حرض على ارتكاب الجرائم في مناطق الأكراد بما في ذلك اغتصاب النساء السوريات في منطقة ومدينة عفرين.

وقال محمود خلف لصحيفة «ذا انفستجيتيف جورنال- تي آي چيه» البريطانية، إن «الجيش السوري الحر»، الذي آمن به يوماً ما تحول عناصره على يد أردوغان ومخابراته يرتكب الجرائم بحق السوريين الأكراد وأقدم بعض عناصره على اغتصاب النساء في سوريا وأساء معاملتهن.

الزواج قسرا

ونقلت الصحيفة البريطانية عن خلف، الذي غطى وجهه بقناع أسود خلال مقابلة حصرية بالفيديو أجرتها الصحفية الأمريكية ليندسي سنيل لـ «تي آي چيه» أثناء إطلاق تركيا ما سمتها عملية «غصن الزيتون» في مدينة عفرين في يناير 2018 إن اغتصاب النساء في عفرين هو عرف سائد بين عناصر «الجيش السوري الحر».

وأتى خلف بمثال خلال اللقاء قائلاً إن «جنديا من الجيش السوري الحر رأى سيدة سورية عائدة من السوق فتتبعها إلى منزلها وطلب من والدها أن يتزوجها، لكن عندما رفضت الفتاة هدد بقتل والدها بالسلاح، ثم أحضر شخصا ما، زعم أنه شيخ لعقد مراسم الزواج الصورية، ولم يكن ذلك سوى أداة لتبرير اغتصاب الفتاة كل يوم، لا يمكننا أن نطلق على هؤلاء الجيش السوري الحر، بل اللصوص أو المرتزقة.

وقتل مئات المدنيين ونزح مئات الآلاف فيما قام الجيش التركي والميليشيات، التي يدعمها بنهب المدينة».

خداع المقاتلين

واعترف خلف قائلا: «شنت تركيا غارات جوية أثناء قيام الجيش السوري الحر بالعمليات البرية، وكنت من المقاتلين الذين ذهبوا إلى عفرين، الأتراك أبلغونا أننا سنقاتل حزب العمال الكردستاني وداعش، لكن بعد دخولنا أدركنا أن ذلك لم يكن صحيحا».

وأجرت الصحفية الأمريكية ليندسي سنيل مقابلة أخرى مع أحمد يايلا، الرئيس السابق لشرطة مكافحة الإرهاب التركية، الذي خدم في المنطقة الشمالية الغربية من سوريا عام 2014.

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وذكر يايلا أن «تركيا كانت تعلم بعدم وجود مقاتلين تابعين لداعش في عفرين وأن ذلك الزعم كان مجرد غطاء للتدخل في المنطقة، وأمر أردوغان الجيش التركي بدخول عفرين لأنه لم يكن يريد وحدة حماية الشعب الكردية هناك. وأكد يايلا أن تركيا والميليشيات التي استخدموها مثل ميليشيا «الجيش السوري الحر» نهبت عفرين».

إدانة أردوغان

وأدان السياسيون وقادة العالم تدخلات أردوغان المتكررة في سوريا، واعتبروا أفعاله محاولات إجرامية وغير أخلاقية وغير قانونية لتوسيع قبضته على المنطقة من خلال احتلال المزيد من الأراضي في البلدان المنكوبة بالحرب مثل سوريا وليبيا.

وأوضحت جولي وورد، السياسية البريطانية وعضو سابق في البرلمان الأوروبي، دوافع أردوغان قائلة، إن الهجوم على عفرين الذي تكرر في أماكن أخرى هو بالتأكيد جزء من طموحات أردوغان التوسعية، كانت عفرين مدينة ناجحة ومسالمة للغاية، فاستهداف مكان كهذا وفرض الإجلاء الجماعي وقتل المدنيين، الذين كانوا يفرون للنجاة بحياتهم ما هو إلا شكل من أشكال التطهير العرقي.

المقاومة السورية

انضمت النساء إلى المقاومة السورية الكردية منذ عام 2011 وتتكون المجموعة، التي تسمى «وحدة حماية المرأة»، والتي تضم في غالبيتها نساء كرديات من 24 ألف مقاتلة.

وذكرت أفشين، وهي مجندة وعضو في الوحدة أنه «عندما يحتل الجيش السوري الحر الأرض، فإنه لا يحمي الناس، بل يسرق ويسيئ معاملة النساء».

وأجرت ليندسي مقابلة مع كامل عاكف، المتحدث باسم «مركز العلاقات الدبلوماسية لحركة المجتمع الديمقراطي»، الذي تأسس لتنظيم المجتمع وإقامة حياة ديمقراطية بعد اندلاع الثورة في سوريا عام2011. وخلال المقابلة، علق عاكف قائلاً إن «تركيا تلعب لعبة قذرة فخطتها ليست احتلال منطقة بعينها، بل السيطرة على جميع المناطق التي كانت تحكمها الإمبراطورية العثمانية».