المسماري: انسحاب مليشيات مصراتة 90 كيلومترا غربي سرت

أكد اللواء أحمد المسماري الناطق باسم الجيش الليبي، انسحاب المليشيات والمرتزقة السوريين القادمين من مصراتة إلى مسافة 90 كيلومترا غربي مدينة سرت.

وأوضح المسماري، في بيان، أن سلاح الجو نفذ 5 طلعات قتالية على جبهة غرب سرت استهدفت الميليشيات بضربات ناجحة في أرض مفتوحة، إضافة إلى تنفيذ طلعات جوية مسلحة، اثنتان منها للاستطلاع حول منطقة سبها.

وبحسب البيان فإن الجيش الوطني الليبي في الجنوب لم يشهد أي حركة غير طبيعية حول منطقة سبها جنوبي البلاد.

ودمر سلاح الجو العديد من أنظمة الدفاع الجوي التي يتولى تشغيلها ضباط أتراك، غربي سرت وفقا للعميد خالد المحجوب مدير إدارة التوجيه المعنوي بالجيش الليبي.



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المحجوب أكد في تصريحات صحفية الأربعاء أن الجيش الوطني ملتزم بمبادرة القاهرة على عكس ميليشيات الوفاق، ما يدفع طيران الجيش الوطني لاستهداف مواقع الميليشيات في محيط سرت.

وأشار إلى أن الجيش الليبي دعم جبهة سرت لمواجهة ميليشيات الوفاق بالعديد من الكتائب والأسلحة والطيران الجوي المستمر.

والسبت، طرحت مصر مبادرة تضمن العودة للحلول السلمية في ليبيا حيث لاقت تأييدا دوليا وعربيا واسعا.

وتضمنت المبادرة المصرية التأكيد على وحدة وسلامة الأراضي الليبية واستقلالها، واحترام كافة الجهود والمبادرات الدولية وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، والعمل على استعادة الدولة الليبية لمؤسساتها الوطنية مع تحديد آلية وطنية ليبية ليبية ملائمة لإحياء المسار السياسي برعاية الأمم المتحدة.

ورغم التزام الجيش الليبي بتعهداته الدولية وقرار وقف إطلاق النار المنبثق عن إعلان القاهرة الذي قوبل بترحيب دولي وأممي واسع، لا تزال المليشيات الموالية لتركيا والمرتزقة السوريين تحشد قواتها للهجوم على تمركزات الجيش الليبي غربي سرت.