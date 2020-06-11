سقوط صاروخ "كاتيوشا" في المنطقة الخضراء وسط بغداد

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - سقط صاروخ من نوع كاتيوشا في المنطقة الخضراء شديدة التحصين في وسط العاصمة العراقية بغداد، دون تسجيل خسائر تذكر.



وبحسب بيان صحفي لخلية الإعلام الأمني بالعراق، الأربعاء، فإن الصاروخ تبين أنه أطلق من منطقة قريبة من ملعب الشعب الدولي شرقي بغداد.

وتضم المنطقة الخضراء في بغداد مباني حكومية ومقار البعثات الأجنبية، لكنها جميعاً لم تصب بشيء.

ودوت صفارات الإنذار من مبنى السفارة الأمريكية؛ حيث قال شهود إن دوي انفجار هائل سُمع في بغداد أعقبه انطلاق هذه الصفارات، بحسب رويترز.

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ورغم إعلان خلية الإعلام الأمني وقوع الهجوم الصاروخي، لم تعلن أي جهة مسؤوليتها عنه حتى الآن.

والأربعاء، أعلن قيس الخزعلي قائد مليشيات "عصائب أهل الحق" المدعومة من إيران إغلاق مكاتبها ومقراتها وتعليق أنشطتها في نطاق محافظات وسط وجنوب العراق.

ويأتي إغلاق مكاتب عصائب أهل الحق، إحدى أكبر الميليشيات الموالية لإيران في العراق، بعد شهر من تولي رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي منصبه.

وأعلنت 4 فصائل مسلحة تابعة للحشد الشعبي التحاقها بالجيش العراقي، نهاية أبريل/ نيسان الماضي، وذلك خلافا لرغبة إيران التي تسعى لمد نفوذها العسكري والسياسي هناك.