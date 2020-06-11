عقيلة صالح يطالب ألمانيا بوقف التدخل التركي في ليبيا

طالب رئيس مجلس النواب الليبي المستشار عقيلة صالح، ألمانيا بالضغط لتفعيل مخرجات مؤتمر برلين، ووقف التدخل العسكري التركي وانتهاك سيادة بلاده ومنع تدفق المرتزقة والإرهابيين.

وخلال استقباله السفير الألماني لدى ليبيا أوليفر أوفتشا، الأربعاء، أكد عقيلة أن برلين تلعب دورا كبيرا في وقف الجرائم ضد الإنسانية التي ترتكبها الجماعات الإرهابية والمليشيات والعصابات المسلحة في مدينة ترهونة.

وشدد على ضرورة تدخل ألمانيا لإلزام حكومة الوفاق بوقف إطلاق النار ودعم العملية السياسية طبقا لإعلان القاهرة ومؤتمر برلين الذي سبقها.

وبحث رئيس مجلس النواب الليبي بمقر إقامته في مدينة القبة، مع السفير الألماني لدى ليبيا أوليفر أوفتشا تطورات ومستجدات الوضع الليبي والعلاقات الثنائية بين البلدين.

من جانبه وصف السفير الألماني عبر حسابه الرسمي على تويتر أن لقاءه مع عقيلة صالح كان موضوعيا؛ حيث أطلعه على مبادرة وقف إطلاق النار، وتبادل وجهات النظر حول متابعة مؤتمر برلين وإعادة فتح تصدير وإنتاج النفط ليستفيد منه كافة الليبيين.

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وقبل ساعات، التقى السفير الألماني القائد العام للجيش الليبي المشير خليفة حفتر الذي أكد استمرار القوات المسلحة في سعيها لحفظ الوطن وسيادته ووحدة أراضيه .

والسبت، طرحت مصر مبادرة تضمن العودة للحلول السلمية في ليبيا حيث لاقت تأييدا دوليا وعربيا واسعا.

وتضمنت المبادرة المصرية التأكيد على وحدة وسلامة الأراضي الليبية واستقلالها، واحترام كافة الجهود والمبادرات الدولية وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، والعمل على استعادة الدولة الليبية لمؤسساتها الوطنية مع تحديد آلية وطنية ليبية ليبية ملائمة لإحياء المسار السياسي برعاية الأمم المتحدة.





ورغم التزام الجيش الليبي بتعهداته الدولية وقرار وقف إطلاق النار المنبثق عن إعلان القاهرة الذي لاقى ترحيبا دوليا وأمميا واسعا، لا تزال المليشيات الموالية لتركيا والمرتزقة السوريين يحشدون للهجوم على تمركزات الجيش الوطني شرقي مصراتة غربي سرت.

وفي لقاء تلفزيوني، حرض الرئيس التركي رجب طيب أردوغان مليشياته من المرتزقة السوريين والإرهابيين على مواصلة المعارك في ليبيا واقتحام مدينة سرت رغم التحذيرات الدولية.