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صاروخ يضرب المنطقة الخضراء في بغداد

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جدة - بواسطة طلال الحمود - قالت مصادر عسكرية عراقية إن صاروخا سقط، اليوم الأربعاء، داخل المنطقة الخضراء شديدة التحصين ببغداد، التي تضم المباني الحكومية ومقار البعثات الأجنبية، لكنه لم يتسبب في سقوط قتلى أو مصابين.

وأضافت المصادر أن صفارات الإنذار دوت من مبنى السفارة الأميركية. وأفاد شهود بسماع دوي انفجار هائل في بغداد أعقبه انطلاق صفارات الإنذار.

وأكد بيان عسكري وقوع الهجوم الصاروخي. ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عنه.

وذكرت خلية الإعلام الأمني أن الصاروخ من نوع كاتيوشا، وان انطلاقه كان من قرب ملعب الشعب.

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