شكرا لقرائتكم كورونا سيتفاقم في أميركا على وقع الاحتجاجات ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أفاد إحصاء لرويترز بأن مجمل الإصابات بفيروس كورونا في الولايات المتحدة تجاوز حاجز المليونين، الأربعاء، بينما حث مسؤولو الصحة أي شخص شارك في الاحتجاجات الحاشدة المطالبة بالعدالة العرقية على الخضوع للفحص.

وتشير تحليلات رويترز إلى أن إصابات كورونا الجديدة زادت قليلا بعد خمسة أسابيع من التراجع. ويرجع ذلك في جانب منه إلى إجراء مزيد من الفحوص، والتي سجلت في الخامس من يونيو/ حزيران مستوى قياسيا مرتفعا بلغ 545690 في يوم واحد لكنها تراجعت منذ ذلك الحين.

وتجاوزت الوفيات المرتبطة بفيروس كورونا في الولايات المتحدة 112 ألفا، لتكون كذلك الأكثر في العالم.

وترجع الزيادات الأخيرة في الإصابات على الأرجح إلى استئناف بعض الأنشطة الاقتصادية والترفيهية مع عودة جميع ولايات البلاد

الخمسين للحياة الطبيعية تدريجيا. وقد تفضي الاحتجاجات الحاشدة التي عمت أرجاء البلاد على وفاة المواطن جورج فلويد في 25

مايو/ أيار إثر تعامل شرطة منيابوليس العنيف معه، إلى زيادة أخرى في الحالات في الأسابيع المقبلة، خاصة وأن المشاركين فيها لم يراعوا التباعد الاجتماعي.

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من البرازيل

هذا وتخطّت حصيلة الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا المستجدّ في أميركا اللاتينية، مساء الأربعاء، عتبة الـ70 ألف وفاة، وفقاً لتعداد أجرته وكالة فرانس برس استناداً إلى بيانات رسمية.

وأكثر من نصف هذه الوفيات سجّلت في البرازيل، الدولة التي حصدت فيها جائحة كوفيد-19 الناجمة عن فيروس كورونا أرواح حوالى 40 ألف شخص بينهم 1274 مصاباً بالفيروس قضوا خلال الساعات الأربع والعشرين الأخيرة.

والبرازيل هي ثاني أكثر دولة في العالم تضرّراً من الجائحة على صعيد الإصابات، والثالثة على صعيد الوفيات بعد بريطانيا.

وفي المكسيك، أعلنت وزارة الصحة المكسيكية رصد 4883 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد و708 وفيات، يوم الأربعاء، ليصل إجمالي الإصابات إلى 129184 وحالات الوفاة إلى 15357.

وأودى فيروس كورونا المستجدّ حتى اليوم بأكثر من 413 ألف شخص حول العالم منذ ظهوره في الصين في كانون الأوّل/ديسمبر، وفق تعداد أجرته فرانس برس استناداً إلى مصادر رسميّة.