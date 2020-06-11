شكرا لقرائتكم استمرار مسلسل قتل المهاجرين الأفغان في إيران ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - انتشر مقطع فيديو يظهر مواطنا افغانيا وهو ممد على الأرض بعد ما أطلقت القوات الأمنية الإيرانية عليه النار. وحدث هذا بعد أسبوع من التهام حريق سيارة في إيران كانت تقل 13 مهاجرا أفغانيا مات ثلاثة منهم، ووصفت السفارة الأفغانية الحادث المأساوي بأنه حادث سير، بينما قال شاهد عيان إن الشرطة أطلقت النار على المهاجرين.

ونشرت سبيدة بورآقايي، الكاتبة الإيرانية والناشطة في حقوق الإنسان، الفيديو في صفحتها على تويتر. وقالت إن مواطنا افغانيا قتل في إيران.

ووصفت بورآقايي الشرطة والقوات الأمنية الإيرانية بأنها "عديمة الإنسانية" وكتبت: "أطلقوا النار مرة أخرى على المهاجرين الأفغان وانقلبت السيارة ومات عدد من الأبرياء مرة أخرى".



وأعاد ناشط إيراني أخر يدعي "حشمت علوي" نشر نفس الفيديو على تويتر، وكتب بناء على معلومات محلية أن الحادث وقع في التاسع من يونيو/حزيران في مدينة بم بوسط إيران.

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وحسب المعلومات التي ذكرها علوي من مصادر محلية، فإن القوات الأمنية فتحت النار على المهاجرين الأفغان وأصابت بعضهم.

وأيضا انتشر يوم الأربعاء الماضي مقطع فيديو يُظهر سيارة في إحدى الطرقات السريعة في إيران وهي تحترق وبداخلها عدة جثث متفحمة. وأعاد ناشطون إيرانيون نشر هذا الفيديو وعلقوا عليه بأن الحادث هو نتيجة إطلاق نار من قبل القوات الأمنية على المهاجرين الأفغان.

كما شهدت الأيام الماضية مقتل 55 مهاجرا أفغانيا على الحدود الأفغانية الإيرانية. وأعلن عبد الغني نوري حاكم منطقة غولران المحاذية لإيران "انتشال جثث 18 من أصل 55 مهاجراً أفغانياً أجبِروا على عبور النهر".

وقالت النائبة الأفغانية مريم سماء: "يتعرض الأفغان للاهانة والتحقير والتعذيب والقتل بشكل يومي في إيران، ويجب طرح هذا الملف في لجنة مناهضة التعذيب و تقديم شكوى رسمية في محكمة العدل الدولية".