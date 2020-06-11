الاجتماع السنوي للجمعية العامة للأمم المتحدة سيعقد افتراضيا

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الامم المتحدة: أعلن رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة الأربعاء أن اجتماعها السنوي هذا العام سيعقد افتراضيا للمرة الأولى بسبب جائحة كوفيد-19.

وقال رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة النيجيري تيجاني محمد باندي في رسالة موجهة إلى الدول الأعضاء في الأمم المتحدة إن الاجتماع ما زال مقررا بين 22 و29 أيلول/سبتمبر، ولكن سيتم عبر خطابات مسجلة من قادة العالم.

وكتب باندي "أعتقد أن القيود المفروضة على السفر الدولي ومنع عقد اجتماعات كبيرة نتيجة وباء كوفيد-19 ربما بدرجات متفاوتة ستظل سارية في أيلول/سبتمبر 2020".

وقال إن الدول الأعضاء عليها أن ترسل إلى الأمم المتحدة خطابا تصل مدته إلى 15 دقيقة من رئيسها أو رئيس وزرائها أو أحد وزراء حكومتها أو سفيرها في الأمم المتحدة قبل انعقاد الجمعية بخمسة أيام على الأقل.

ويمكن لدبلوماسي واحد من كل بعثة أن يحضر جلسة فعلية يتم خلالها بث الخطاب أو قراءته بصوت عالٍ من منصة قاعة الجمعية العامة للأمم المتحدة.

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ورجح الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش الشهر الماضي الا يجتمع قادة العالم في ايلول/سبتمبر في نيويورك كما جرت العادة بسبب الأزمة الصحية العالمية.

ويعد اجتماع الجمعية العامة السنوي أكبر تجمع دبلوماسي في العالم، ويتضمن مئات اللقاءات الجانبية والاجتماعات الثنائية أو المتعددة الطرف لقادة العالم.

ولم يتم إلغاء الاجتماع السنوي للجمعية قط منذ تأسيس الأمم المتحدة في العام 1945.

لكن تم تأجيله مرتين، العام 1964 بسبب أزمة مالية، والعام 2001 بسبب هجمات 11 أيلول/سبتمبر في الولايات المتحدة.