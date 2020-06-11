يعامل كأنها أول محاولة.. التعليم تعلن قواعد وحالات تأجيل الامتحانات لطلاب الثانوية العامة

كتب: ضياء السقا

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، قواعد تأجيل امتحانات الثانوية العامة للطلاب الراغبين في التأجيل، نظرا للظروف التي تمر بها البلاد.

وقالت في الوزارة، في بيان لها، إنه نظرا للظروف الراهنة، يحق لطالب الثانوية العامة أن يختار حضور الامتحان هذا العام أو تأجيل الامتحان للعام المقبل، على أن يعامل كأنها أول محاولة.

وفي حالة اختيار الطالب تأجيل الامتحان للعام القادم، عليه اتباع الآتي:

أولا: يحق للطالب تأجيل الامتحان للعام القادم 2020،2021، ولا يحسب هذا العام 2019،2020ـ، من ضمن عدد سنوات التقدم المسموح بها قانون وبنفس حالته هذا العام" منتظم أو منازل" شريطة أن يكون له الحق فى دخول امتحان هذا العام وعليه يقوم الطالب أو ولى أمره بالتقدم بطلب لإدارة شئون الطلبة والامتحانات بالإدارة التعليمية التابع لها ويرفق به صورة ضوئية من رقم الجلوس وعليه تقوم المديرية بتجميع تلك الطلبات وإرسالها إلى الإدارة العامة للتعليم الثانوى بالوزارة للحصول على موافقة رئيس قطاع التعليم العام أو من يونوب عنه وإرسال تلك الكشوف للجان النظام والمراقبة كل فيما يخصه فى موعد أقصاه الثلاثاء 16 يونيو الجارى.

Advertisements

ثانيا: عدم المساس بالوقاعد المتبعة والمعمول بها فى الأعوام السابقة لتأجيل أداء الامتحان للدور الثانى بالدرجة الفعلية يحق للطالب تأجيل الامتحان فى جميع المواد للدور الثانى بالدرجة الفعلية فى حال إصابة الطالب أو أحد أفراد الأسرة بفيروس كورونا أو وجود الطالب فى منطقة عزل صحى " مستشفى أو منزل أو قرية أو مدينة" بعد تقديم المستندات اتلدالة على ذلك.

ثالثا: فى حالة ظهور أى أعراض مرضية على الطالب أثناء دخول اللجنة أو أثناء عقد الامتحان تطبق القواعد المتبعة والمعمول بها فى الأعوام السابقة لتأجيل الامتحان للدور الثانى بالدرجة الفعلية.

وكانت وزارة التربية قد أعلنت انطلاق امتحانات الثانوية العامة، يوم 21 يونيو، الجاري، وفقا لإجراءات احترازية مشددة للوقاية من فيروس كورونا المستجد.