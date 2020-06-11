تعرف على شروط الالتحاق بكلية الأمير سلطان وتاريخها

أصبحت كلية الأمير سلطان العسكرية الكلمة الأكثر بحثًا في المملكة العربية السعودية، وذلك بعدما فتحت الكلية القبول والتسجيل "للطلاب والطالبات" حملة الثانوية العامة "العلوم الطبيعية فقط" للانضمام في الكلية لإكمال دراسة مرحلة البكالوريوس للعام 1442هـ

كما حدت الكلية الشروط الاتية للالتحاق بها

- أن يكون المتقدم أو المتقدمة سعودي الأصل والنشأة.

- أن يكون حاصلًا على الثانوية (العلوم الطبيعية فقط) أو ما يعادلها بمعدل تراكمي لا يقل عن 85%.

- ألا تزيد مدة حصول المتقدم على الثانوية على آخر ثلاث سنوات (1438/ 1439هـ/ 1439/ 1440هـ/ 1440/ 1441هـ)، وتكون الأفضلية في القبول لخريجي العام الحالي.

- ألا يزيد عمر المتقدم على (23 عامًا عند تقديم الطلب).

- أن يكون متفرغًا بشكل كلي للدراسة.

- أن يجتاز الطالب الفحص الطبي المعتمد لدى الكلية.

- أن يكون حاصلًا على نتائج القدرات العامة (70%) والتحصيل الدراسي العلمي عن (65%) كحد أدنى.

- ألا يكون قد سبق فصله لأسباب أكاديمية أو تأديبية من الكلية أو لأسباب تأديبية من أي كلية أخرى.

- يتم التقديم آليًّا للكلية عبر موقع الكلية- بوابة القبول الإلكتروني ويتحمل المتقدم مسؤولية صحة المعلومات المسجلة بالمواقع الالكترونية وفي حال ثبوت خلاف ذلك يلغي تسجيله

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مباشرة وفي أي مرحلة دراسية.

- يتعهد جميع الطلاب والطالبات المقبولين كمدنيين بالعمل في أي وحدة تابعة للخدمات الطبية للقوات المسلحة حسب ما تقتضيه مصلحة وحاجة ومناوبات العمل.

- لا يجوز تغيير التخصص للمقبولين لاحقًا في دبلوم (طب الطوارئ) للعسكريين، والمقبولات في (التمريض).

تاريخ كلية الأمير سلطان

تعنى كلية يتخريج منها الطيارين السعوديين هي كلية لعلوم الطيران تقع في جدة بالمملكة السعودية، إنها مدرسة الطيران الرسمية لشركة الخطوط الجوية العربية السعودية.

وقد تأسست الأكاديمية في ديسمبر 2004 ، ويبلغ متوسط عدد الطلاب بها الآن حوالي 1100 طالب، وهي تقدم برامج تدريب على الطيران، وأمن الرحلات الجوية، والخدمات المساندة، وإدارة الموارد البشرية، وأخيرا هندسة الطيران.

أقسام الكلية

1- التطوير الأكاديمي.

2- التخطيط وتطوير الأعمال.

3- الموارد البشرية.

4- تكنولوجيا المعلومات.

5- خدمات الدعم.

6- العلاقات العامة والاتصالات.