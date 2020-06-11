بعد تصدرها التريند.. أشياء قد لا تعرفهاعن مناعة القطيع

أكد د.عبد الله السند، المتحدث باسم وزارة الصحة الكويتية أن المنظومة الصحية في بلاده لم يتطبق سياسة مناعة القطيع في مواجهة فيروس كورونا المستجد.

حيث قال أنهم اتبعوا الإجراءات التي دعت إليها الوزارة من إغلاق للمساجد والمجمعات التجارية ووسائل النقل الجماعي وسيارات الأجرة والصالونات والعيادات الخاصة والأندية الرياضية والمسارح وإعطاء إجازة للعاملين في القطاع الحكومي وعزل بعض المناطق وتنظيم التسوق في الجمعيات التعاونية والأسواق الموازية بمواعيد مسبقة، واستحداث العديد من مراكز الحجر الصحي المؤسسي وتطبيق العزل المنزلي للحالات الإيجابية، وكل هذه

الخطوات تعد اجراءات احترازية ضد الوباء.

وقد بات مناعة القطيع ضمن الكلمات الأكثر بحثًا على موقع "جوجل" من بين المستخدمين في المملكة العربية السعودية.

ونقدم إليكم بعض المعلومات عن مناعة القطيع:-

- معني مناعة القطيع أو المناعة بالعدوى هي ممارسة الحياة بشكل طبيعي، بحيث يصاب معظم أفراد المجتمع بالفيروس، وبالتالي تتعرف أجهزتهم المناعية على الفيروس، ومن ثم تحاربه إذا ما حاول مهاجمتها مجددا.

- استحدثت هذها الاستراتيجية للمرة الأولى

في عام 1923. وذلك عندما لوحظ أنه بعد تطويرِ عدد كبيرٍ من الأطفال لمناعةٍ ضد الحصبة- يحذر المتخصصون من اتباع تلك السياسة وذلك بسبب إغراق المستشفيات بالمرضى وبالتالي والوفيات- السويد تعد من الدول القليلة التي اتبعت تلك السياسة‫- جيريمي روسمان، أستاذ علم الفيروسات في جامعة كينت البريطانية، اعتقاده أن مناعة القطيع قد تكون غير فعالة في مواجهة فيروس كورونا، مرجعا عدم نجاعة هذه الاستراتيجية إلى تطور الفيروس جينيا وتطوير سلوكه، الأمر الذي قد يحتاج إلى طرق جديدة لمكافحته.