العراق.. استهداف جديد للمنطقة الخضراء بصاروخ كاتيوشا

أفادت مصادر في العراق، اليوم الأربعاء، بأن المنطقة الخضراء، حيث مقر الحكومة وسط العاصمة بغداد، استهدفت بصاروخ كاتيوشا مساء اليوم ،حسبما ذكر موقع روسيا اليوم.
وقالت المصادر إن صاروخ كاتيوشا سقطفي المنطقة الخضراء، لكن لم يعرف حتى الآن، مكان سقوط، أو فيما إذا تسبب بأي خسائر.
وأضافت، أن "السفارة الأمريكية في المنطقة الخضراءأطلقت صافرات الإنذار".
وأشارت، إلى أن "معلومات من مصادر أمنية، أفادت بأن الصاروخ وقع خلف السفارة الأمريكية".
يذكر أن، خلية الإعلام الأمني في العراق أعلنت الاثنين الماضي، عن سقوط صاروخ في محيط مطار بغداد الدولي، من دون أن يتسبب بأي أضرار.
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