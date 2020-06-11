فرنسا ترصد 545 إصابة و23 وفاة جديدة بكورونا

سجلت فرنسا 23 وفاة بكوفيد-19 اليوم الأربعاء مقابل زيادة يومية بمعدل 53 حالة في المتوسط خلال الأسبوعين الماضيين، ليبلغ إجمالي الوفيات 29319، في

خامس أعلى حصيلة في العالم ،حسبما ذكر موقع روسيا اليوم.

وأمس الثلاثاء تم تسجيل 87 حالة وفاة بالمرض

الناجم عن الفيروس.

مع ذلك، زاد عدد حالات الإصابة بواقع 545 خلال اليوم الماضي، بعد أن ظل هذا الرقم تحت حاجز الـ500 خلال الأيام الثلاثة الماضية، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 155136.